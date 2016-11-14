Валерий Зелепукин: "Во время моей работы спортивным директором "Металлург" топтался на месте"

Бывший спортивный директор новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин, покинувший свой пост, отметил, что он не получал удовлетворения от собственной работы. По словам обладателя Кубка Стэнли 1995 года в составе "Нью-Джерси", на протяжении двух с половиной лет команда "топталась на одном месте".

– После игры с "Торпедо" (2:4) руководство объявило о моем уходе, но конкретного разговора не было – мне сказали все формально, – приводит ТАСС слова Зелепукина. – Когда ты не получаешь удовлетворения от своей работы, то надо задуматься почему. Вопросы имею, прежде всего, к самому себе. Два с половиной года, что я работал в клубе, мы топтались на одном месте. Считаю, что задача покинуть последнее место в таблице выполнима, так как впереди еще половина сезона.

На данный момент "Кузня" имеет в активе 17 очков, отставая от идущего предпоследним "Амура" на 14 баллов.