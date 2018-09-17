Валерий Зелепукин: "У "Северстали" даже близко нет зарплат в районе миллиона долларов"

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин рассказал о финансовом состоянии клуба. По его словам, в череповецкой команде никто даже близко не получает зарплату в размере 1 миллиона долларов за сезон.

– Владельцы клуба давали деньги на три года. Этот сезон – последний. Пугает неизвестность?

– Нет, ты должен делать все от тебя зависящее, чтобы команда выступила как можно лучше, а дальше будет видно. То, что находится за пределами наших сил и возможностей, контролировать нельзя.

– После исключения из КХЛ "Лады" и "Югры" на рынке было проще работать?

– Ситуация по сравнению с прошлым годом поменялась, если раньше был дефицит кадров, сейчас – есть из кого выбирать. Все это расширяет возможности и дает место для маневра при переговорах.

– У вас после ухода Дмитрия Кагарлицкого есть игроки, получающие в районе миллиона долларов за сезон?

– Даже близко игроков с такими зарплатами у нас нет. (Михаил Зислис)

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