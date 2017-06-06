Валерий Зелепукин: "Северсталь" рассчитывает подписать Странски"

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин рассказал о возможных новичках череповецкого клуба.

– На позицию пятого легионера ищем крайнего нападающего, – сообщил Зелепукин. – (Чешский нападающий "Техаса" Матей – Прим. "СЭ") Странски находится в поле зрения, следим за ним и рассчитываем подписать. Что касается россиян, ищем исполнителей на все позиции. Точечная селекция продолжается.

Напомним, что в настоящее время на контрактах в "Северстали" находятся четыре иностранца: вратарь Юлиус Гудачек, защитники Адам Мазур и Николай Стасенко, а также форвард Петр Голик. (Евгений БЕЛОУСОВ)