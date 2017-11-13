Валерий Зелепукин: "С задачей удержать Кагарлицкого в "Северстали" я еще не сталкивался"

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин заявил, что в клубе не стоит задача удержать нападающего Дмитрия Кагарлицкого. Руководитель отметил, что сам игрок трепетно относится к своему городу и не собирается менять команду.

– Дмитрий Кагарлицкий давно считается одной из главных звезд КХЛ. Насколько сложно удерживать его в "Северстали"?

– За полгода, что я работаю в Череповце, с Димой в этом смысле не было проблем, – цитируют "Известия" Зелепукина. – Он очень трепетно относится к родному городу и клубу, понимает, что руководство и тренерский штаб всерьез хотят, чтобы команда показала себя в этом сезоне. Поэтому с задачей удержать Кагарлицкого в "Северстали" я еще не сталкивался. Понятно, что интерес к игроку такого класса у топ-клубов есть всегда. И могу только поблагодарить свои предшественников за то, что они всегда находили способы договориться с Дмитрием и удержать его в Череповце.

– Известно, что у "Северстали" – не самый большой бюджет в КХЛ. Это не мешает работе?

– Мы работаем в рамках своего бюджета, подбираем игроков, соответствующих видению главного тренера и нашим финансовым рамкам. Безусловно, иногда очень хочется взять кого-то из звезд, но мы одергиваем себя, понимая, что не потянем. В отдельных случаях наши спонсоры могут выделить дополнительную сумму на кого-то из высококлассных хоккеистов. Такое вполне могло быть в случае с Вадимом Шипачевым, когда он возвращался из НХЛ. Но мы все же стараемся работать в рамках возможностей и делать ставку на коллектив, на желание наших хоккеистов добиваться успеха. Поэтому в этом сезоне у нас очень ровный состав. Да, выделяется тройка Кагарлицкого, но и остальные звенья выполняют много черновой работы, не выпадают из игры. Поэтому у нас мало матчей, где мы кому-то уступили в качестве игры. Да, где-то мы выигрывали, где-то проигрывали, но ниже определенной планки не опускались.