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Валерий Зелепукин: "Поиски главного тренера "Кузни" активно ведутся"

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Николай СОЛОВЬЕВ.Зиновьев "зарубил" Соловьева. Самая быстрая отставка в истории КХЛ

Новокузнецкий "Металлург" активно ведет поиски нового главного тренера. Об этом сообщил исполняющий обязанности наставника команды Валерий Зелепукин. По его словам, он, скорее всего, будет руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо". Сегодня Николай Соловьев покинул пост главного тренера "Кузни" после трех матчей в чемпионате КХЛ. Причины ухода тренера из команды не сообщаются.

– Вместе с Соловьевым тренерский штаб "Металлурга" покинул Сергей Архипович Котов, – цитирует "Р-Спорт" Зелепукина. – Я временно исполняющий обязанности главного тренера. Скорее всего, на матч с московским "Динамо" я выведу команду. Поиски главного тренера активно ведутся, но пока никакой конкретики.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160828/1052258671.html

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