Валерий Зелепукин: "Поиски главного тренера "Кузни" активно ведутся"

Новокузнецкий "Металлург" активно ведет поиски нового главного тренера. Об этом сообщил исполняющий обязанности наставника команды Валерий Зелепукин. По его словам, он, скорее всего, будет руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо". Сегодня Николай Соловьев покинул пост главного тренера "Кузни" после трех матчей в чемпионате КХЛ. Причины ухода тренера из команды не сообщаются.

– Вместе с Соловьевым тренерский штаб "Металлурга" покинул Сергей Архипович Котов, – цитирует "Р-Спорт" Зелепукина. – Я временно исполняющий обязанности главного тренера. Скорее всего, на матч с московским "Динамо" я выведу команду. Поиски главного тренера активно ведутся, но пока никакой конкретики.