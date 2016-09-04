Валерий Зелепукин: "Первостепенная задача "Кузни" – развитие игроков"

Исполняющий обязанности главного тренера новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин​ назвал первостепенную задачу клуба на этот сезон. Также он отметил, что с каждым днем набирается уверенности в новой для себя роли.

– Наша первостепенная задача – развитие игроков, - цитирует пресс-служба КХЛ Зелепукиа. - Нам важно, чтобы ребята сделали качественный шаг вперед. Если хоккеисты будут прогрессировать, будет развиваться команда, а значит – и клуб. Тут все взаимосвязано. Результат же, я надеюсь, придет.

– "Металлург" первым по ходу регулярного сезона лишился главного тренера. Несколько неожиданно для вас, не имея подобного опыта, возглавить команду. Тяжело вливаться в тренерскую работу?

– Когда я работал спортивным директором, то, конечно же, не имел отношения к тренерскому процессу. Слава Богу, что у нас квалифицированный тренерский штаб, есть ребята, которые хорошо разбираются в хоккее – они мне очень помогают, могут вовремя подсказать и направить в правильное русло. Вокруг меня правда находятся хорошие люди, классные специалисты, что позволяет набираться опыта на посту главного тренера. С каждым днем приходит уверенность в собственных силах.