Валерий Зелепукин: "О многих игроках изменил свое мнение"

И. о главного тренера новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин после поражения от московского "Динамо" (0:5 ) поблагодарил соперника за мастер-класс, а также отметил, что изменил свое мнение в отношении некоторых игроков своей команды.

- Первый раз прошу прощения на пресс-конференции. Не судите строго. Благодарю тренера соперников и "Динамо" за мастер-класс, который нам преподали бело-голубые.

- После ухода Соловьева вы встали на тренерский мостик. Для вас это вынужденная замена или шанс попробовать себя в новом качестве?

- Это не шанс попробовать. Просто так сложилась ситуация. Все произошло очень быстро. Надо было принимать решение. Руководство решило временно назначить меня исполняющим обязанности главного тренера. Для меня это хороший опыт. Я увидел своих игроков не сверху, а реально в деле. И честно признаюсь, у меня о многих игроках изменилось мнение. Хотя по первой игре тяжело сказать. Но есть люди, в отношении которых действительно изменилось мнение.

- Не в лучшую сторону?

- Нет. Кто-то меня порадовал, а кто-то огорчил.

- "Кузня" собирается искать нового тренера или вы готовы продолжить сезон в качестве рулевого команды?

- Клуб ищет наставника, обсуждается много кандидатур. Скоро будет решение по новому главному тренеру.

- На этом выезде будет решение по тренеру?

- Ничего загадывать нельзя. Сначала выберешь тренера, потом ему надо костюм заказать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).