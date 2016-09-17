23:10 17 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Зелепукин: "Не смогли раскусить "Динамо"

0
0
0

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин после поражения от минского "Динамо" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что подопечные не смогли выдержать план на игру. По словам наставник, соперник мастеровитее.

– Пару слов об игре. Опять приехали, хотели дать бой, – цитирует Зелепукина официальный сайт "Динамо". - Получалось держаться пару периодов. "Динамо" оказалось немножко помастеровитее, поопытнее, и мы не смогли до конца выдержать свой план на игру. Поэтому проиграли. Поздравления "Динамо", Крэйгу. С хорошей игрой.

Можете ли сказать, что игровая модель "Динамо" кардинально отличается от других команд лиги?

– Честно говоря, я во время игры не успеваю сделать за моделью других команд. Но в игре "Динамо" есть своя изюминка, свой почерк. Может быть, для нас это было сюрпризом. В конце концов, мы их не смогли раскусить.

Дополнительная информация

http://hcdinamo.by/news/matchi/kreyg-vudkroft-my-kontrolirovali-bolshuyu-chast-matcha/

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ