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Валерий Зелепукин: "На совещании с главным судьей КХЛ много внимания было уделено симуляции"

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Сегодня в Москве состоялась встреча главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова с руководителями клубов лиги. Спортивный директор новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин считает, что на совещании обе стороны договорились о плотном сотрудничестве.

– На совещании мы прояснили позицию и договорились плотно сотрудничать с судейским департаментом, решать возникающие вопросы, в том числе по спорным моментам, – приводит официальный сайт КХЛ слова Зелепукина. – Контакт с лигой всегда был хорошим – и по телефону, и лицом к лицу мы получаем исчерпывающие ответы. Было немало нареканий по так называемой "рыбке", симуляциям. Мы много звонили, разговаривали с представителями лиги, и сейчас важно, чтобы и мы, и судьи более взвешенно подходили к таким ситуациям, штрафовали не за каждое падение. Мы надеемся найти взаимный компромисс, чтобы и судьям было комфортно работать, и игроки понимали, за что они получают наказания.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/03/326785.html

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