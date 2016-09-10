Валерий Зелепукин: "Матч со "Слованом" был для "Кузни" мастер-классом"

Исполняющий обязанности главного тренера новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин подчеркнул, что матч регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (2:1) стал для его команды мастер-классом. Специалист выразил удовлетворение победой.

– Милош Ржига очень хороший тренер и у него очень хорошая команда, – приводит sport-42.ru слова Зелепукина. – Мастеровая. Для нас эта игра была мастер-классом. Из этого матча мы почерпнем очень многое. Очень приятно, что в этом мастер-классе мы заработали очки.

– Что за традиция с мастер-классами? Вы после каждого матча почти о них говорите.

– Это не традиция, мы просто в начале пути. Команда стала играть немного в другую систему и против хороших команд. А для нашей молодой команды любой матч против соперника, который борется за Кубок Гагарина – это мастер-класс.

– Какие новости по новому главному тренеру для "Металлурга"?

– Скоро будут известия. Всем интересно и чем быстрей это случится – тем лучше для всех.

– То есть, есть конкретная кандидатура и остались формальности?

– Есть много кандидатур и никто не хочет делать поспешного решения. Хотим принять крепкое решение, не спонтанное.