Валерий Зелепукин: "Кузня" пыталась дать бой после поражения от "Югры" со счетом 1:7"

Исполняющий обязанности главного тренера новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин отметил, что его команде не все удалось в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Югрой" (0:1).

– Поздравляю Андрея Павловича с победой. Наша команда попыталась сегодня дать бой после того поражения "Югре" дома со счетом 1:7, – цитирует официальный сайт "Югры" Зелепукина. – Сегодня хотели сыграть строго в обороне и долгое время это получалось. Правда все же ждали от наших парней контратаки, но не дождались и за это получили гол в свои ворота. В третьем периоде попытались сыграть активней, "лезли" на ворота и заработали удаления.