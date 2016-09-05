Валерий Зелепукин: "Кузня" провалила первый период с "Витязем"

Временно исполняющий обязанности главного тренера новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (1:2) выразил сожаление по поводу результата встречи. Специалист подчеркнул: команда провалила первый период.

– Первый период мы провалили, – приводит официальный сайт "Кузни" слова Зелепукина. – Наверное, здесь была и наша вина, то есть тренеров. Не смогли начать матч хорошо, играли на "полускоростях", проигрывали единоборства. После разговора в раздевалке в перерыве, во втором периоде игра изменилась. Наши хоккеисты включили ноги, забили гол. Третий период хотели продолжить так же, ждали момент, чтобы сравнять счет. Но подвели неоправданные удаления, которые сломали темп игры. В итоге результат на табло.

– "Металлург" под вашим руководством провел третий матч. Видите какие-то перемены?

– Перемены вижу пока только положительные. После матча с "Динамо" было много непонятных моментов, но дальше в Ярославле стало лучше, о чем и говорит сам счет – вместо 0:5 уже 0:1. Сегодня хотели дать достойный бой "Витязю", но не получилось. Хотя два периода, можно сказать, играли на равных. Мы реалисты, но с оптимизмом смотрим в будущее.

– Есть новости по вопросу кто станет новым главным тренером команды?

– В списке у нас есть много хороших тренеров и, думаю, в скором времени руководство примет решение.

– А у вас есть желание стать тренером?

– Каждый должен заниматься своим делом. Вернемся с выезда, с руководством проанализируем все моменты и будем исходить из этого.