Валерий Зелепукин: "Корнеев входит в сферу интересов "Северстали"

Генеральный менеджер "Северстали" заявил, что череповецкий клуб заинтересован в переходе защитника Константина Корнеева.

– Константин входит в сферу интересов нашего клуба, равно как и другие защитники на рынке, – заявил Зелепукин. – Но на данный момент у него действующий контракт с Уфой.

Минувший сезон 32-летний хоккеист провел в составе "Салавата Юлаева" и в 41 матче регулярки он набрал 3 (1+2) очка, 12 минут штрафа, завершил чемпионат с показателем полезности "-10, а также провел одну игру в плей-офф. (Евгений БЕЛОУСОВ)