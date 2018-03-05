Валерий Зелепукин: "Думали, что отправим запрос в судейский комитет после первого матча, но ..."

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин прокомментировал информацию о возможном уходе Александра Гулявцева с поста главного тренера череповецкого клуба после окончания сезона и высказал свое отношение к судейству в играх серии со СКА.

– По Гулявцеву это слухи, - сказал Зелепукин. - У нас есть договоренность, что все переговоры после окончания чемпионата. Надеюсь, в Череповце будут полные трибуны. Мы могли увезти одну победу из Санкт-Петербурга. В первом матче могли зацепиться за нее.

Мы думали о том, что отправить запрос в судейский комитет после первого матча. Но посчитали это ненужным, поскольку все отобранные нами моменты были спорными. (Игорь ЕРОНКО)