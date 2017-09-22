Валерий Васильев: "Новости об НХЛ мешали подготовиться к игре"

Защитник "Северстали" Валерий Васильев заявил, что пока не рассматривает возможность продолжения карьеры в НХЛ. Игрок череповецкой команды отметил, что появление на сайте североамериканской лиги новостей о его участии в контрольном матче между "Филадельфией" и "Айлендерс" помешали ему полноценно подготовиться ко встрече регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (5:4). Вечером 21 января КХЛ сообщила, что НХЛ назвала случившееся с Васильевым технической ошибкой.

Отметим, что во встрече с китайской командой Васльев набрал 2 (0+2) очка за результативность.

- Названивали по этому поводу нормально, если честно. Я даже днем не смог поспать перед игрой нормально, включил авиарежим, - цитирует "Р-Спорт" Васильева. - Хотелось всем сразу сказать: люди, вы что, серьезно? Успокойтесь, пожалуйста. Если какой-то американец что-то попутал, я здесь при чем? Наверное, дело в том, что я задрафтован был этим клубом, где-то я в архивах остался. В НХЛ, как вы понимаете, я пока не собираюсь, у меня контракт в Череповце.

Конечно, вся игра с "Куньлунем" была напряженная, даже не учитывая мое удаление в концовке. Да, набрал два очка, но это ничего не значит по сравнению с тем, что команда победила. Выиграли – это главное. Нам нужно побеждать в каждой игре, нужны очки в таблицу. Мы постоянно разговариваем, где нам нужно улучшать. Поэтому и играем все лучше и лучше. Не стоит останавливаться, нужно набирать обороты. У нас есть все шансы попасть в плей-офф, надо биться каждый день.