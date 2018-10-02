Валерий Шанцев: "Меня критиковали за слова, что мы уже в плей-офф. Но это психология спорта"

Генеральный директор "Динамо" Валерий Шанцев прокомментировал последние результаты команды, вынудившие менеджмент бело-голубых принять решение о смене главного тренера.

- Решение о смене тренера было не спонтанным, - сказал Шанцев. - Мы не старались после каждого поражения дергаться, принимать необдуманное решение. Очень много разговаривали с игроками и тренерами, видели желание ребят наладить игру. Команда была создана новая. Пришли игроки, имеющие богатый опыт выступления в КХЛ, хорошие результаты в прошлом сезоне. У нас было семь новых игроков. За прошлый год они забросили 90 шайб и отдали 120 передач. Мы рассчитывали, что это придаст команде импульс, наладит атаку, ну а динамовская оборона всегда славилась своей надежностью. К нам пришел защитник сборной Финляндии Койвисто, вернулся Андрей Миронов. На Кубке мэра мы обыграли ЦСКА, чему очень порадовались. Настрой у команды был победным.

Меня критиковали за то, что я говорил, что мы точно попадем в плей-офф, будем бороться за высокие награды. Но это психология спорта. Ты должен донести до команды, что нужно бороться за самые высокие места. (Алексей Шевченко)