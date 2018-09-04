Валерий Шанцев: "КХЛ нужны семь-восемь фаворитов"

Гендиректор московского "Динамо", экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в интервью "СЭ" отметил, что КХЛ нужно иметь минимум 7 - 8 сильных клубов. В пример конкурентной лиги он привел чемпионат Швейцарии.

– Поразило ваше высказывание перед стартом сезона, что "Динамо" уже попало в плей-офф. И что бело-голубые – конкуренты ЦСКА и СКА в борьбе за Кубок Гагарина. Эти заявления не слишком громкие?

– Я давно в спорте и в хоккее. И твердо знаю, что ни у одних руководителей и спортсменов нет какой-то промежуточной цели. Когда выходишь на старт, видишь одно место – первое. И когда нас спрашивают, выйдем ли мы в кубковую стадию, я говорю – это не задача для нашего клуба. Непопадание в плей-офф – это аномалия для нас.

– В КХЛ в последние годы список фаворитов сильно ограничен. Это плохо?

– Если внутренний чемпионат не напряженный, то ждать результатов на международной арене не стоит. Хороший пример Швейцария – у них лига – война, самая настоящая война. В КХЛ нужна группа из семи-восьми сильных команд, среди которых нет явного фаворита. В “Динамо”, в “Автомобилисте”, в "Магнитке" принимаются серьезные меры, чтобы быть в числе лидеров. В свое время при всей мощи тех же "Металлурга", "Ак Барса", "Авангарда" выигрывало чемпионат "Динамо". Сентябрь покажет силу команд, правда, например, “Ак Барс" у Билялетдинова традиционно никуда не спешит. А некоторые ведут себя наоборот – надо брать очки, пока дают. Для себя мы не ставим задачу взять максимум очков в сентябре-октябре, мы считаем, что нужно играть каждую игру, отдаваться и бороться за победу. (Михаил ЗИСЛИС, Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

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