Валерий Шанцев: "КХЛ не рискнет поднять руку на такую зрелищную команду, как "Торпедо"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уверен, что "Торпедо" не грозит исключение из состава участников КХЛ. По словам главы региона, на мнение лиги влияют интерес болельщиков и качество игры, а не возраст арены.

- Могу сказать, что мы все требования КХЛ выдерживаем, - цитирует "Р-Спорт" Шанцева. - Главное - у нас всегда арена под завязку. Ведь "Кузню" выгнали, в том числе, и потому что у них и старая арена не заполнялась и на треть. КХЛ выгоняет не те команды, у кого старая арена, а тех, у кого 700-800 человек на трибунах.

У нас на каждый абонемент по пять человек в очереди. Мы поэтому и говорим, что нам необходима новая арена, потому что у нас практически на любую игру дворец полный. КХЛ никогда не рискнет поднять руку на такую зрелищную команду, это будет означать только ослабление лиги, какой бы дворец ни был. Кстати, мы его довольно неплохо отреставрировали.