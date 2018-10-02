Валерий Шанцев: "Каждый матч мы теряем до 5 миллионов рублей"

Генеральный директор "Динамо" Валерий Шанцев прокомментировал решение совета директоров клуба, постановившего ему "наладить финансовую дисциплину"

- Недавно совет директоров "Динамо" потребовал у вас "наладить финансовую дисциплину"? Что это значит?

- Когда команда играет плохо, то наши финансовые планы начинают вести себя не очень хорошо. Вы же видите нашу посещаемость. По нашим подсчетам мы теряем до 5 миллионов рублей каждую игру. Подсела реклама, потому что рекламодатели не хотят сотрудничать при такой игре и посещаемости. (Алексей Шевченко)

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