Валерий Шанцев: "Главная цель "Динамо" – Кубок Гагарина"

Новый генеральный директор московского "Динамо" Валерий Шанцев сказал, что его контракт с клубом, подписанный в апреле, рассчитан на пять лет. Также функционер поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2017/18 – бело-голубые впервые в истории КХЛ не смогли выйти в плей-офф.

– После своего назначения гендиректором вы сказали, что у "Динамо" есть все возможности для того, чтобы стать топ-клубом. Обсуждались ли уже спортивные задачи команды?

– По-моему, перед каждой командой стоят одинаковые задачи, – цитирует ТАСС Шанцева. – Если ты выходишь и участвуешь в чемпионате, то самая главная цель – это Кубок Гагарина.

– На какой срок у вас действует соглашение с клубом?

– Мой контракт подписан на пять лет. У каждого ООО есть устав, в котором написано, что гендиректор назначается на пять лет.

– В чем главная причина невыхода "Динамо" в плей-офф КХЛ – впервые для клуба?

– Все это знают. Накануне этого сезона произошел разлом хоккейной структуры, когда АНО "ОХК "Динамо" перестало существовать и вместо него появилось ООО "ХК "Динамо". Это совершенно разные организации, поэтому очень трудно и через судебные процедуры идет решение ряда спорных вопросов.

Ну и, по сути, комплектование команды началось с нуля уже после окончания подготовительного периода. И "Динамо" вступало в бой с ресурсами, которые приходилось смотреть и выбирать. Брали тех, кто остался на рынке. И из "Динамо" в том числе ряд хороших игроков в связи с этой неразберихой перешли в другие клубы. Поэтому сезон был крайне трудным, так как команда формировалась не заранее, не проходила подготовительный период, и из-за этого она на старте уступала всем остальным.