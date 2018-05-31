Валерий Шанцев: "Думаю, основная работа по усилению "Динамо" уже сделана"

Генеральный директор "Динамо" Валерий Шанцев заявил, что команда почти закончила комплектование сезона на новый сезон. По его мнению, основная работа по усилению завершена.

– Вы уже закончили комплектование на сезон?



– Почти. Остались ряд "стариков" из предыдущего состава, которых мы посмотрим в ближайшие месяцы. До зимнего дедлайна надо будет увидеть, как заиграют хоккеисты, которые пришли в команду сейчас, и как проявят себя ребята, оставшиеся в "Динамо" с прошлого сезона, – цитируют "Известия" Шанцева. – Но это будут точечные решения. Думаю, основная работа по усилению уже сделана.