Валерий Шанцев: "Динамо" вело переговоры со Знарком"

Гендиректор "Динамо" Валерий Шанцев рассказал о назначении на пост главного тренера команды Владимира Крикунова. Он отметил, что клуб вел переговоры с Олегом Знарком.

- У нас было много разговоров с разными тренерами, не только со Знарком. - сказал Шанцев журналистам на специальной пресс-конференции. - Но Крикунов был самой комфортной фигурой, мы несколько раз с ним встречались.

Крикунов возглавлял "Динамо" с 2004 по 2008 год. В 2005 году он стал с клубом чемпионом России, причем Воробьев, Ореховский, Степанов и Еремеев играли в составе чемпионской команды. Последние два сезона специалист работал в "Автомобилисте".

"Динамо" имеет текущую серию из четырех поражений подряд, причем в двух последних матча столичный клуб не забросил ни одной шайбы. На данный момент команда с тремя победами и десятью поражениями занимает 10-е место в Западной конференции. (Алексей Шевченко)