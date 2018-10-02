Валерий Шанцев: "Беда Воробьева в том, что он очень добренький"

Генеральный директор "Динамо" Валерий Шанцев на пресс-конференции, посвященной смене бело-голубыми главного тренера, назвал причину этого решения.

- Почему оставили весь тренерский штаб, в том числе бывшего главного тренера Воробьева?

- Когда принимали решение по главному тренеру, Крикунов сказал, что Ореховский ему подходит. Единственное, Николишин не будет работать тренером, он вчера отработал последний день. Ушел по соглашению сторон. У нас нет к нему претензий. Нельзя сказать, что он что-то провалил. Хорошо работал на тренировках.

- Будут ли изменения в менеджменте?

- Бадюков пока остается. Он не главная фигура по селекции, он советует, кого брать, а кого нет, потому что решение за тренером.

- Есть ли у нового главного тренера полномочия выгнать кого-то?

- Она была и у Воробьева. Он говорил мне, что часть игроков не выполняет игровое задание. Но он не знал, что так можно делать. Пока через месяц он не сказал, что у него выпадает Бойд. Это 60 миллионов в год. Когда они формировали состав, говорили, что Бойд им нужен. У него больше всех блокированных бросков и так далее. Мы берем Шипачева, Закриссона, Мозера. А у меня еще Игумнов, Ефремов, люди, которые стучаться в первую команду. Тогда мы его расторгли по обоюдному согласию. Сейчас Бадюков подыскивает новую кандидатуру. Так что мы можем так делать. А ведь это был Бойд, а не пацан какой-то. Неприкасаемых в команде нет. Беда Владимира Воробьева в том, что он добренький. Дядя Вова. (Алексей Шевченко)

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