Валерий Ничушкин: "Удалось победить за счет дисциплинированной игры в третьем периоде"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (3:1) отметил дисциплину команду и похвалил вратаря соперника Алексея Артамкина, для которого встреча стала дебютной в этом сезоне.

– Думаю, что сегодня удалось победить за счет дисциплинированной игры в третьем периоде, – цитирует ТАСС Ничушкина. – Заработали большинство, которое смогли реализовать, а за счет сдержанной игры в конце встречи не позволили сопернику сравнять счет. В любом случае получилась сложная игра, пришлось приложить немало усилий, но в итоге все закончилось хорошо.

Знали перед матчем, что у команды из Череповца будет стоять третий вратарь. Могу только положительно отметить игру голкипера соперника, пришлось много побросать по его воротам, чтобы добиться положительного результата.