Валерий Ничушкин: "У меня не было мысли поквитаться с "Динамо"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин после поражения от московского "Динамо" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда много бросает по воротам, но реализует мало моментов. По словам Ничушкина, армейцам нужно играть похитрее, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Бросаем по воротам много, но это не такие опасные броски. Нужно лучше играть под воротами, добивать шайбу.

– Это ваша первая шайба, заброшенная московскому "Динамо"?

– Получается, да.

– Давно мечтали с ними поквитаться?

– (Смеется). Я об этом не думал, если честно.

– Сегодня второй раз играете с "Динамо", и матч прошел по похожему сценарию: имеете большое преимущество, потом его теряете, затем чудом спасаетесь. Чем это объяснить?

– Мы не реализуем свои моменты, хотя много бросаем по воротам. Нам где-то не везет, где-то у соперника вратарь хорошо играет. Динамовцы много бросков блокируют, то есть нам, нападающим, надо играть похитрее, тогда будем больше забивать. Тяжело выиграть с двумя голами.