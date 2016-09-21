23:19 21 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Ничушкин: "Только начинаю понимать, что вернулся в Россию"

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Нападающий Валерий Ничушкин, недавно подписавший контракт с ЦСКА, поделился впечатлениями от первой тренировки, отметив, что ему не будет сложно влиться в коллектив.

– Хорошие впечатления от первой тренировки в ЦСКА, хороший лед, – цитирует Ничушкина официальный сайт ЦСКА. – Большая площадка, но я тренировался на такой все лето, поэтому привык. Только начинаю понимать, что вернулся в Россию, моя семья и друзья рады этому. Команда знакомая, со многими где-то пересекались. Не думаю, что мне будет сложно влиться в коллектив ЦСКА.

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