Валерий Ничушкин: "Только начинаю понимать, что вернулся в Россию"

Нападающий Валерий Ничушкин, недавно подписавший контракт с ЦСКА, поделился впечатлениями от первой тренировки, отметив, что ему не будет сложно влиться в коллектив.

– Хорошие впечатления от первой тренировки в ЦСКА, хороший лед, – цитирует Ничушкина официальный сайт ЦСКА. – Большая площадка, но я тренировался на такой все лето, поэтому привык. Только начинаю понимать, что вернулся в Россию, моя семья и друзья рады этому. Команда знакомая, со многими где-то пересекались. Не думаю, что мне будет сложно влиться в коллектив ЦСКА.