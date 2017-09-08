Валерий Ничушкин: "Ротация в ЦСКА? Всегда хочется играть побольше"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над московским "Динамо" (3:1) отметил, что игроки настраивались на серьезного соперника и получили положительные эмоции от этой встречи.

– Все, по сути, решилось в третьем периоде, в отличие от первого матча с этим соперником. Почему игра получилась такая вязкая, учитывая, что динамовцы были уставшими после длительной выездной серии?

– Что касается прошлой встречи, мы просто вовремя забросили шайбу и игра пошла легче. Всегда, когда забрасываешь три-четыре шайбы, играть становится легче. Сегодня мы не реализовали свои моменты в начале матча, а потом уже появилась небольшая нервозность. Получилась хорошая игра и отличная победа. Мы получили положительные эмоции.

– ЦСКА постоянно проводит ротацию состава. Успеваете наиграться?

– Тяжелый вопрос. Всегда хочется играть побольше, но в целом все нормально.

– Не удивило то, что у "Динамо" сегодня стоял не основной вратарь, а Иван Бочаров?

– Честно говоря, мы об этом не думали. У них есть много хоккеистов, которые могут решить исход матча, поэтому мы настраивались на сильного соперника, знали, что встреча будет тяжелая. Мы сделали все, что могли для победы. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​