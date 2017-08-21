Валерий Ничушкин: "Пока не буду говорить, вернусь в "Даллас" или нет"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин отметил, что на данный момент не спешит с решением о возвращении в "Даллас". Хоккеист отметил, что для начала ему нужно отыграть предстоящий сезон.

– Конечно, это приятно, что "Даллас" рассчитывает на мое возвращение, верит в меня, – цитирует "Р-Спорт" Ничушкина. – Сначала нужно отыграть этот сезон, а там посмотрим, как все будет. Сейчас даже не буду ничего говорить, вернусь в "Даллас" или нет.

В прошлом сезоне 22-летний форвард набрал 24 (11+13) очка в 36 встречах регулярного чемпионата КХЛ. За "Даллас" он провел три сезона и записал на свой счет 64 (23+41) очка в 166 играх.