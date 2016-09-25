Валерий Ничушкин: "По привычке слишком рано бросал по воротам"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (3:0) подчеркнул, что в некоторых моментах игры был излишне тороплив. По словам форварда, вернувшегося из НХЛ, в связи с этим он не ощущает особой ответственности.

- Какой самый главный опыт вы получили за океаном?

- Тяжелый вопрос. Просто опыт игры за океаном. Там совсем другой хоккей, маленькая площадка. Но об этом все и так знают. В силовом плане там добавил. Понял, что в хоккей надо играть побыстрее. Думаю, мне это очень поможет здесь. Правда сегодня была пара моментов, где не надо было так торопиться. Я по привычке немного рано бросал, было время бросить попозже.

- На вас сейчас смотрят, как на игрока НХЛ. Чувствуете в связи с этим двойную ответственность?

- Не знаю. Если честно, не особо это ощущаю. Спрос есть всегда, с любого игрока, не важно, кто ты.

- У вас есть какая-то личная задача, которую вы ставили, когда переходили в ЦСКА и возвращались в КХЛ?

- Задача нашего клуба всегда одна - завоевать кубок Гагарина. А вторая - показать свою игру и помочь команде.

- Сколько времени потребуется, чтобы привыкнуть к новой команде и ее игре?

- Трудно сказать. В первом матче было очень тяжело, а сегодня уже лучше получалось. Создали много моментов. В концовке чуть не повезло. А вообще, может я уже адаптировался. Посмотрим, как пойдут игры. Надеюсь, что уже нормально готов. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)