Валерий Ничушкин: "Очень хочется начать сезон с победы над СКА"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин отметил, что армейцы готовы к новому сезону. Он также добавил, что команда должна обыгрывать СКА в стартовом матче нового регулярного чемпионата КХЛ.

– Как оцените готовность серьезно обновившегося летом ЦСКА к стартующему чемпионату КХЛ?

– Настроение отличное, мы провели большую работу в предсезонный период, и мне кажется, вся команда в хорошей форме, – приводит "Р-Спорт" слова Ничушкина. – Мы определенно готовы.

– Чего ждете от первой игры против СКА? Насколько принципиально победить в Петербурге?

– Очень хочется начать сезон с победы, чтобы почувствовать уверенность. Так что СКА, конечно, нужно обыгрывать.

– Для вас в связи с участием в чемпионате мира прошлый сезон закончился только в конце мая. Успели отдохнуть?

– Всем, кто играл за сборную на чемпионате мира, тренерский штаб ЦСКА дал дополнительное время на отдых, около двадцати дней. Так что я успел и отдохнуть, и даже самостоятельно начать тренироваться, чтобы плавно подойти к командным сборам. Ведь в тот момент, когда сборники присоединились к команде, работа уже кипела, по две-три тренировки в день было.

Стартовый матч нового регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА состоится сегодня, 21 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.