Валерий Ничушкин: "На сто процентов пока не готов"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин, который перешел в армейский клуб из "Далласа", рассказал об обстановке в новом коллективе.

– Валерий, вы совсем недавно присоединились к ЦСКА. Как вам обстановка в команде?

– Пока тяжело сказать, я около недели в команде. Только осваиваюсь, – приводит слова Ничушкина официальный сайт КХЛ. – Повезло, что в ЦСКА много знакомых ребят, с некоторыми выступали вместе в юниорской или молодёжной сборной.

– Как вы оцениваете свою физическую форму на данный момент? Готовы сходу включиться в чемпионат и показывать свою игру?

– На сто процентов пока не готов. Физическая форма хорошая, но именно игровыми кондициями я не до конца доволен. Так получилось, что перед тем, как перейти в ЦСКА, я прилетел в Москву. И там узнал, что мы готовим документы для обмена в ЦСКА. Потом на протяжении двух недель у меня было не много тренировок на льду, в основном в зале занимался. Так что физически хорошо себя чувствую, а в игровом плане надо подтягиваться.