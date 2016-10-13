Валерий Ничушкин: "Мне нравится, что перед матчами нас "сажают" в гостиницу"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин после победы над минским "Динамо" (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о том, как обживается в Москве. Ничушкин перешел в ЦСКА из "Далласа".

– Как вы физически себя ощущаете, вы ведь не проходили предсезонку и готовились выступать в НХЛ?

– Иногда где-то тяжеловато, но, думаю, дальше будет все лучше и лучше.

– Заметили, что против вас жестко играли, старались в вас воткнуться, даже когда шайбы не было рядом?

– Все команды сейчас играют жестко. Без этого хоккея не бывает. Особо такого не замечал.

– Не удивились, что минское "Динамо" назвали открытием первой части чемпионата, все-таки они пропустили от вас семь голов?

– Нам говорили, что они очень хорошо выступают. Но мы забросили быстрые шайбы и продолжили так играть.

– Расскажите, как вы обустроились в Москве?

– У меня здесь девушка, я с ней живу.

– А то, что перед матчами вас "сажают" в гостиницу, непривычно?

– Мне это нравится. Больше фокусируешься на хоккее, делаешь массажи всякие перед матчами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)