Валерий Ничушкин: "Мне нравится, что перед матчами нас "сажают" в гостиницу"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин после победы над минским "Динамо" (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о том, как обживается в Москве. Ничушкин перешел в ЦСКА из "Далласа".
– Как вы физически себя ощущаете, вы ведь не проходили предсезонку и готовились выступать в НХЛ?
– Иногда где-то тяжеловато, но, думаю, дальше будет все лучше и лучше.
– Заметили, что против вас жестко играли, старались в вас воткнуться, даже когда шайбы не было рядом?
– Все команды сейчас играют жестко. Без этого хоккея не бывает. Особо такого не замечал.
– Не удивились, что минское "Динамо" назвали открытием первой части чемпионата, все-таки они пропустили от вас семь голов?
– Нам говорили, что они очень хорошо выступают. Но мы забросили быстрые шайбы и продолжили так играть.
– Расскажите, как вы обустроились в Москве?
– У меня здесь девушка, я с ней живу.
– А то, что перед матчами вас "сажают" в гостиницу, непривычно?
– Мне это нравится. Больше фокусируешься на хоккее, делаешь массажи всякие перед матчами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)