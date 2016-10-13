Валерий Ничушкин: "Критики от тренера в свой адрес не слышал"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин после победы над минским "Динамо" (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что не слышал критики тренера армейцев Дмитрия Квартальнова в свой адрес. По его словам, в команде нет проблем с атмосферой.

– Больше всего мне понравилось, что мы играли до конца, несмотря на то, что счет был уже крупным, – рассказал Ничушкин. Мы действовали дисциплинированно.

– Вы слышали тренерские слова критики в адрес вашей игры?

– Нет, не слышал. У нас в команде все хорошо.

– ЦСКА не каждый день так рвет соперников. Значит, сегодня было что-то особенное.

– Мы проиграли несколько матчей и всей командой настроились на то, чтобы переломить эту ситуацию. Никому наше положение не нравилось. А сегодня забили то, что до этого не могли реализовать. Это помогло и мы стали играть увереннее.

– Сегодня вас поставили в звено к вашему земляку Вячеславу Основину. Как с ним игралось?

– Хорошо, уверенно. Он забил первый гол за команду. Думаю, это придаст ему уверенности и он будет побольше играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)