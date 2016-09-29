Валерий Ничушкин: "Еще не осознал, что вернулся в КХЛ"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин рассказал о том, тяжело ли ему далось решение вернуться в КХЛ. Ничушкин перешел в армейский клуб из "Далласа".

– У вас уже состоялась основательная беседа с Дмитрием Квартальновым, и объяснил ли главный тренер, на какой роли в команде он видит вас?

– По поводу моей роли в ЦСКА еще не общались. Мне дали несколько матчей на вкатку. Ведь толком в этом сезоне я еще не играл, – приводит слова Ничушкина официальный сайт КХЛ. – Мне очень повезло, что тренерский штаб отнесся к ситуации с пониманием, и по игре меня пока не критикуют, просто подсказывают. Я давно не выступал в России, нужно заново привыкнуть.

– Можете рассказать, как состоялся ваш переход в ЦСКА? Сразу ли согласились на предложение армейцев?

– Описать это непросто. История длилась слишком долго. Может, расскажу чуть позже.

– Предполагали когда-нибудь, что окажетесь в ЦСКА? Может, в детстве болели за кого-то из армейских игроков?

– Тоже расскажу позже. Сейчас не хочется делать громких заявлений. Сосредоточусь на игре.

– Можете ли сказать, что КХЛ для вас – новый шаг в карьере?

– Да, конечно. Время покажет, что из этого получится. На самом деле, это был непростой шаг для меня. Пока я еще осознаю, что вернулся сюда. И очень мотивирован доказать всем, что ЦСКА – правильный выбор.