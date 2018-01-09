Валерий Ничушкин: "ЦСКА все равно, с кем играть в плей-офф"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин отметил, что армейцам нужно улучшать игру в меньшинстве. Сегодня ЦСКА одержал седьмую подряд победу в КХЛ, обыграв "Автомобилист" (4:3). Ничушкин стал автором одной из шайб.

- Хорошо, что получилось забросить четыре шайбы, но мы пропускали контратаки, надо играть более дисциплинированно, - цитирует ТАСС Ничушкина. - Нам где-то не стоит хитрить, цеплять соперника, чтобы не получать удалений, надо дорабатывать ногами. В меньшинстве сегодня пропустили дважды, но и забросили один раз. Надо работать над тем, чтобы не пропускать в меньшинстве, игра в неравных составах - очень важный компонент, чтобы выигрывать матчи.

Мы не смотрим на команды, которые бьются за попадание в плей-офф и будут играть с нами в первом раунде. Каждый день настраиваемся на нового соперника, о матчах на вылет пока вообще не думаем. Нам все равно, с кем играть, готовы биться со всеми, нормально готовимся к плей-офф.