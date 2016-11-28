Валерий Ничушкин: "ЦСКА должен был завершать игру с "Динамо" в овертайме"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин после поражения от московского "Динамо" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда должна была реализовывать большинство в овертайме. По словам Ничушкина, команда уделяет много внимания игре в большинстве, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Не было желания пробить послематчевый буллит?

– Тренеры решают, кто их бьет. Я со своей стороны всегда готов.

– Когда дело дошло до буллитов, не улыбнулись про себя, что опять придется, как две недели назад, делать по одиннадцать бросков, а, может, и больше?

– Да нет. Мы не думали об этом. Но я расстроился, что мы не смогли реализовать большинство в овертайме. Нужно было действовать получше и завершать игру. В ситуации "четыре на три" мы должны забивать.

– Большинство сейчас самая главная проблема ЦСКА. Согласны?

– Мы уделяем этому много внимания. Пока ищем, и, надеюсь, в следующих матчах будет получше. Сами понимаем, что это очень важный компонент игры сейчас и нужно лучше действовать.

– Динамовцы провели третий период очень активно, у них было больше моментов перед голом, когда они вышли вперед. С чем это связано?

– "Динамо" нельзя назвать командой, которую не стоит опасаться. У них много хороших хоккеистов, поэтому матч получился равным. Где-то мы лучше смотрелись, где-то они. В третьем периоде мы тоже много создавали и наши защитники много бросали.