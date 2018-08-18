Валерий Каменский: "В Советском Союзе четыре команды играли на одной арене. Проблем не возникало"

Вице-президент КХЛ по развитию, бывший хоккеист ЦСКА Валерий Каменский назвал бойкот домашних игр армейской команды болельщиками клуба неправильным решением. Фанаты недовольны тем, что им придется делить арену со "Спартаком".

– Это неправильное решение болельщиков, - сказал Каменский. - Надо договориться и играть на одном стадионе. "Спартак" выступал же с "Динамо" несколько лет в одном месте и ничего страшного не было. Нужно находить компромисс. В Советском Союзе мы играли со всеми вместе на большой арене в "Лужниках". Каждый болел и поддерживал свою команду. Больше скажу, "квартировались" три-четыре московские команды на одном стадионе. Не было никаких проблем. Также и в данной ситуации. Все решаемо. (Арман МКРТЧЯН)