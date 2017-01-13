Валерий Каменский: "У меня двое детей родились 13-го числа!"

Бывший игрок сборной России, олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил, что с выступлением под 13-м номером у него связано много положительных воспоминаний. Кроме того, трехкратный чемпион мира обратил внимание на то, что его сын и дочь родились именно 13-го числа.

– В 1985 году меня забрали в армию, в Центральный спортивный клуб армии, – приводит пресс-служба КХЛ слова Каменского. – Когда я пришел в команду, в ЦСКА под номером 13 играл такой известный хоккеист – Николай Дроздецкий. Он как раз заканчивал, приблизительно в конце 1986-го он выступления завершил, и его 13-й номер дали мне. Я не выбирал, мне его дали. И с этим номером в последующем оказалась связана вся моя хоккейная карьера.

Не было ли сомнения по поводу суеверий, связанных с числом 13? Знаете, этот номер мне принес много приятных минут, много хорошего. У меня двое детей родились 13 числа! Сын – 13 января, а дочь – 13 марта. Кроме того, под 13-м номером я выиграл все свои звания и титулы. И еще был момент: когда я приехал в Квебек в 1991 году, мне дали 31-й номер, так как 13-й был занят. И первое время у меня там не получалось – и травмы были, и неудачи... А потом хоккеиста, выступавшего в "Нордикс" под 13-м номером, обменяли в "Торонто", и номер вернули мне. И моя карьера пошла в гору! Под 13-м номером я выиграл Кубок Стэнли и дальше выступал довольно успешно.