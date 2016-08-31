Валерий Каменский: "У Кетова был преднамеренный нацеленный в колено удар"

Председатель СДК КХЛ Валерий Каменский прокомментировал 4-матчевую дисквалификацию нападающего СКА Евгения Кетова, нанесшего во встрече регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (5:6 Б) ударом колено в колено травму защитнику Альберту Яруллину, за что получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф. Отметим, что казанцы забросили 4 шайбы за 5 минут большинства.

– У Кетова до того была всего одна дисквалификация, и то автоматическая – за перебор десятиминутных штрафов. Почему дали аж 4 матча?

– Так проголосовала наша комиссия. За это нарушение предусмотрено от 0 до 5 матчей дисквалификации. В данном случае был преднамеренный нацеленный в колено удар, и Яруллин получил травму.

– Значит ли это, что СДК будет усиленно бороться с ударами в колено?

– Мы все время боремся против грязи и грубости. Не только с ударами в колено. Если видим грязную преднамеренную игру – наказываем строго. А если имела место случайность, игрок не хотел – бывает такое, хоккей контактная игра, тогда мы по-другому смотрим. (Игорь ЕРОНКО)