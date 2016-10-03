20:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Каменский: "Судью трогать нельзя, поэтому вердикт Панину был таким строгим"

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Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский прокомментировал решение дисквалифицировать защитника ЦСКА Георгия Панина на четыре игры. Хоккеист наказан за толчок арбитра в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (2:1 ОТ).

– Судья – неприкосновенная личность и его нельзя трогать, – рассказал Каменский. – Сначала судейско-экспертная комиссия вынесла свой вердикт и передала его нам, а мы путем опроса (большинством голосов) решили наказать игрока четырьмя матчами штрафа. Могу отметить, что согласно регламенту это не максимальное наказание. За такое нарушение предусмотрена дисквалификация от двух до пяти матчей.

– Были какие-то пояснения со стороны Панина?

– Были пока устные пояснения, но сторона игрока должна прислать письмо. Конечно, они хотят получить наказание поменьше, все-таки парень был в игре, это хоккей, эмоции. Но мы не снизим наказание, поскольку оно обоснованное и вынесено в соответствии с регламентом. Судью трогать никогда нельзя, поэтому вердикт был таким строгим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Формально все справедливо. Остается принять наказание.

20:45

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