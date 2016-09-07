Валерий Каменский: "Спартак" должен каждый матч играть как последний, и тогда все будет нормально"

Вице-президент "Спартака" Валерий Каменский после матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (4:2) выразил мнение, что красно-белые должны настраиваться на каждую игру как на последнюю, и не обращать внимания на то, на каком месте в турнирной таблице находится команда. Москвичи после единственного поражения на старте сезона против "Йокерита" (1:2) одержали четвертую победу кряду.

– Сейчас начало сезона – ребята только притираются друг к другу, хорошо, что удача пока на нашей стороне, – приводит ТАСС слова Каменского. – Главное, что у игроков есть старание и большое желание победить, и это воплощается в результат. Однако им предстоит еще много работы впереди, но, думаю, что они справятся и продолжат так же играть. Психология в хоккее – это самое главное, – продолжил он. – Важно уметь настроиться на каждую игру, забывая про те матчи, которые выиграли, и не смотреть в турнирную таблицу. Надо каждый матч играть как последний, и тогда все будет нормально.