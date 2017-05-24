Валерий Каменский: "Решение по "Кузне" тяжелое, но совет директоров его принял"

Вице-президент по развитию КХЛ и глава СДК лиги Валерий Каменский заявил, что решение исключить новокузнецкий "Металлург" из числа участников лиги направлено на ее развитие, передает корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ.
– Решение по "Кузне" тяжелое, но совет директоров его принял, – сказал Каменский. – Конечно, это тяжело для клуба и всех, но лига должна расти и развиваться.
– Как видится новая стратегия развития?
– Все клубы заранее с ним ознакомились, проголосовали за. Будем двигаться вперед. Если лига будет зарабатывать больше, и клубы будут получать больше. Это здорово. Плюс появится чисто спортивная конкуренция, лига будет прогрессировать.
– Исключение "Кузни" – сигнал другим клубам?
– Естественно, это сигнал, чтобы другие клубы лучше работали и улучшали свой бюджет и различные показатели.
– Как принятые решения вписываются в социальную концепцию хоккея?
– Лига коммерческая и должна развиваться. Бизнес и спорт вытекает из одного. По статистике и истории виден прогресс у клубов, у которых все хорошо.
– Московский "Спартак" удовлетворяет критериям?
– Мы ведем работу в различных направлениях. Будем стремиться улучшаться и показывать лучший хоккей.
ADMIRAL(495)
Про Спартак здорово ответил, на Уровне совета директоров КХЛ. Так держать, Валера
19:46
dxist
Эх, Валера..
19:30