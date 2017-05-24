19:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Каменский: "Решение по "Кузне" тяжелое, но совет директоров его принял"

0
0
0
0
2

Вице-президент по развитию КХЛ и глава СДК лиги Валерий Каменский заявил, что решение исключить новокузнецкий "Металлург" из числа участников лиги направлено на ее развитие, передает корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ.

 
Совет директоров КХЛ. LIVE!Совет директоров КХЛ. LIVE!

– Решение по "Кузне" тяжелое, но совет директоров его принял, – сказал Каменский. – Конечно, это тяжело для клуба и всех, но лига должна расти и развиваться.

– Как видится новая стратегия развития?

– Все клубы заранее с ним ознакомились, проголосовали за. Будем двигаться вперед. Если лига будет зарабатывать больше, и клубы будут получать больше. Это здорово. Плюс появится чисто спортивная конкуренция, лига будет прогрессировать.

– Исключение "Кузни" – сигнал другим клубам?

– Естественно, это сигнал, чтобы другие клубы лучше работали и улучшали свой бюджет и различные показатели.

– Как принятые решения вписываются в социальную концепцию хоккея?

– Лига коммерческая и должна развиваться. Бизнес и спорт вытекает из одного. По статистике и истории виден прогресс у клубов, у которых все хорошо.

– Московский "Спартак" удовлетворяет критериям?

– Мы ведем работу в различных направлениях. Будем стремиться улучшаться и показывать лучший хоккей.

Опрос

Поддерживаете ли вы решение КХЛ исключить новокузнецкий "Металлург"?
голосовать
0
0
0
0
2
Материалы сюжета: КХЛ - без "Кузни"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ADMIRAL(495)

Про Спартак здорово ответил, на Уровне совета директоров КХЛ. Так держать, Валера

19:46

dxist

Эх, Валера..

19:30