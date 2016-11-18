Валерий Каменский: "При новом формате матча звезд самим хоккеистам интереснее будет играть"

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отметил, что новый формат матча звезд лиги будет интересен болельщикам и самим игрокам. 22 января в Уфе четыре сборных каждого дивизиона разыграют приз в мини-турнире, полуфиналы и финал которого пройдут в формате "четыре на четыре".

- Задумка, я считаю, хорошая, - приводит пресс-служба КХЛ слова Каменского. - И если все будет организовано правильно – получится очень интересно. Преимущество такого формата заключается, прежде всего, в том, что самим ребятам интереснее будет играть. Да и для зрителей это будет гораздо более увлекательное зрелище: матч звезд пройдет в форме турнира, победитель получит приз. Плюс, игра в формате "четыре на четыре" проходит гораздо динамичнее, и наблюдать за ней интереснее. Там игрокам нельзя будет расслабляться, постоянно нужно будет двигаться. Это зрелищно!

Среди десяти игроков от каждого дивизиона будет один из четырех лучших молодых хоккеистов, проявивших себя на Кубке Вызова МХЛ. И для молодых парней это стимул! Они смогут поиграть среди лучших, оценить свой собственный уровень, пообщаться со звёздами лиги, подышать этой атмосферой. Для будущего это им здорово поможет!