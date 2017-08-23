Валерий Каменский: "Пока трудно сказать, чем ЦСКА Никитина отличается от ЦСКА Квартальнова"

Двукратный олимпийский чемпион Валерий Каменский подвел итоги первого матча сезона в КХЛ СКА – ЦСКА (4:2) и оценил вратарей обеих команд.

– Игра была равная, но хоккеисты ЦСКА переволновались из-за того, что это был их первый матч в нынешнем составе, – цитируют "Известия" Каменского. – Обе команды могли победить, но в итоге СКА реализовал свои моменты, а ЦСКА – нет. И вратарь Микко Коскинен сыграл лучше Ильи Сорокина.

До Олимпиады еще полгода, а сезон в КХЛ только начался. Летний хоккей – это одно, а что будет, когда ребята втянутся и поймают игровой ритм – другое. Пройдет время, и хоккеисты начнут показывать свой максимальный уровень.

Пока трудно сказать по одному матчу, чем ЦСКА Никитина отличается от ЦСКА Квартальнова. Предсезонные игры – не лучший ориентир для таких выводов. Но ни один тренер не хочет повторяться, поэтому наверняка дальше нас ждут изменения. Каждый пытается взять лучшее от предшественника и добавить что-то свое.