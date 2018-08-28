Валерий Каменский: "Переход на 2-очковую систему добавит конкуренции КХЛ"

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский отметил, что переход на двухочковую систему поможет лиге. По его словам, борьба стнет более интенсивной даже с психологической точки зрения.

- Переход на двухочковую систему добавит конкуренции нашей лиге, - приводит "РИА Новости" слова Каменского. - Разрывы между командами в турнирной таблице сократятся. Даже с чисто психологической точки зрения борьба станет более интенсивной. Не соглашусь с тем, что при трехочковой системе стимулов бороться за победу в основное время больше. На самом деле, хорошие команды всегда стремятся побеждать без овертаймов и буллитов, сколько бы очков за это не давали.

Ранее стало известно, что с предложением изменить систему подсчета очков обратилась ФХР. КХЛ рассмотрит этот вопрос 31 августа.