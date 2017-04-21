Валерий Каменский: "Можно пожертвовать парой сезонов КХЛ ради победы на Олимпиаде"

Вице-президент по развитию КХЛ и глава СДК лиги Валерий Каменский подчеркнул, что не видит проблемы в несбалансированности лиги и в том, что СКА стал базовым клубом сборной России. По его мнению, главной задачей остается победа на Олимпиаде в Пхенчхане.

- Да, разница в условиях есть, в том числе это отражается в классе игроков. Но игры показали, что явного преимущества эти команды не имеют, - цитирует "Р-Спорт" Каменского . - По крайней мере, как это было в Советском Союзе, когда были ЦСКА и "Динамо", а потом – все остальные. Со временем молодежь в клубах КХЛ подрастет, и конкуренции будет еще больше.

- Но вам не кажется, что мы как раз к "советской" системе, которую вы только что описали, и движемся? Базовый клуб сборной, думаю, у нас уже есть.

- Я так понял, вы говорите про СКА? Не забывайте, надо рассматривать еще и интересы сборной России. К тому же против СКА интереснее играть другим командам. Те клубы, которые внизу, выходят и пытаются проявить себя в матчах именно со СКА. От этого и растет хоккей.

- Другими словами, ничего плохого от того, что мы придем к советской системе хоккея, нет?

- Понимаете, самое главное для нас – конечный результат. Мы идем к Олимпийским играм. И олимпийский цикл покажет, правильно мы делаем или неправильно. К тому же сейчас, если хоккеисты из НХЛ не приедут, сыгранность звеньев в СКА поможет нам занять высокое место в Корее. Потому что наши люди, как конечный результат, всегда воспринимают результат на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

- Грубо говоря, можно пожертвовать парой сезонов в лиге ради успешного выступления на Олимпиаде?

- Я думаю, что да. И болельщики нас в этом поддержат, если будет результат. Все одобрят это начинание, которое выбрали и главный тренер сборной, и руководство лиги, и федерация. Потому что сейчас все работают совместно.