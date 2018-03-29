Валерий Каменский: "И ЦСКА, и СКА имеют равные шансы на выход в финал"

Олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский ждет увлекательной серии между ЦСКА​ и СКА​ в Кубке Гагарина. Полуфинальная серия между армейскими клубами стартует сегодня матчем в Санкт-Петербурге.

– У СКА имелись определенные проблемы в предыдущих раундах плей-офф – им нелегко дались матчи с "Северсталью" и "Локомотивом", – цитируют "Известия" Каменского. – Но это было связано с тем, что большая часть игроков, а также тренерский штаб во главе с Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем были задействованы в сборной на Олимпиаде-2018. Бесследно это пройти не могло. Но сейчас после серии с Ярославлем они отдохнули и могут снова играть в полную силу. Думаю, нас ждет очень увлекательная серия, в которой и ЦСКА, и СКА имеют равные шансы на выход в финал.

Матч СКА – ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.