Валерий Каменский: "Харламов был примером для всего советского народа"

Член совета директоров КХЛ, бывший нападающий ЦСКА Валерий Каменский вспоминая о знаменитом армейце Валерии Харламове, которому сегодня исполнилось бы семьдесят лет. Экс-форвард столичной команды отметил, что многие хоккеисты воспитались на его таланте.

– Для всего советского народа и хоккеистов Валерий Харламов являлся примером. Его заслуги и мастерство мы до сих пор вспоминаем и ценим. Он был отзывчивым человеком. Я не знал его близко, но старшие товарищи отзываются о нем только с положительной стороны. Конечно, он был великим спортсменом. Очень жалко, что так рано ушел из жизни. Многие ребята воспитались на его таланте и примере. Он практически всю карьеру провел в одном клубе, в ЦСКА, но тогда были другие времена. Тем не менее, все это подтверждает его любовь к армейскому клубу. Мы помним великую тройку, которая побеждала на чемпионатах мира и Олимпийских играх, – рассказал Каменский.

– Сейчас нет хоккеистов такого масштаба?

– В каждом поколении были свои герои. Тогда это были Харламов, Петров и Михайлов, потом тройка Ларионов – Макаров – Крутов. Сейчас Овечкин, Малкин. Хорошо, что у нас появляются игроки такого уровня, настоящие звезды. Но мы всегда должны помнить наших знаменитых ветеранов, кумиров, на которых воспитывались. Без истории не бывает будущего. Такие люди всегда в нашей памяти и нужно эту историю доносить до молодых людей, чтобы они ее не забывали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Валерий Харламов: редкие кадры