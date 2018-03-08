Валерий Каменский: "Дисквалификация игроков "Нефтехимика" – это предупреждение Назарову"

Вице-президент по развитию КХЛ и глава Спортивно-дисциплинарного комитета Валерий Каменский заявил, что видел в действиях игроков "Нефтехимика" хулиганство в третьем матче серии плей-офф против "Трактора" (2:3). Напомним, что по итогам матча нападающие Ильдар Шиксатдаров и Булат Шафигуллин дисквалифицированы на два матча, защитник Камиль Фазылзянов – на пять игр, защитник Александр Брынцев – на одну игру.
– Я считаю, что нужно играть в хоккей, а не хулиганить, – цитирует "Р-Спорт" Каменского. – А в этом матче мы видели чисто хулиганство в некоторых моментах. Грубая игра. Те решения, которые вынес комитет в отношении игроков "Нефтехимика", это в том числе и предупреждения Назарову. Тренер должен контролировать свою команду. И он наверняка ее контролировал.
Я согласен, что это война, но это хоккейная война, а не хулиганская. Есть же правила игры в хоккей, которые надо соблюдать. Все нужно делать в пределах правил.
- КХЛ
- Нефтехимик (Хоккей)
- Андрей Назаров
- Валерий Каменский
- Александр Брынцев
- Камиль Фазылзянов
- Ильдар Шиксатдаров
Vladimir555
Дети же смотрят, совсем без башки такой хоккей это предательство
13:02
Virus88
Два основных защитника трактора выбыли из за травмы. Я считаю это не справедливое решение, надо было наказывать еще и огурцова и симулянта филатова
12:24
DENsid
Назаров поржал )))
12:13
poloskun
И не Каменский Самуэльссона рубанул, а наоборот, и лбом не в лицо, а в лоб, и не молодежка, а взрослая сборная...
11:54
yspesh4
Я, конечно, против назаровских метод, но когда Каменский лбом в лицо бил в молодежке или Самуэльссону чуть руку не отрубил в Колораде, это какая война была?
11:01
nailsh78
газпромовский спорт не нужен
10:19