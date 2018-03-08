Валерий Каменский: "Дисквалификация игроков "Нефтехимика" – это предупреждение Назарову"

Вице-президент по развитию КХЛ и глава Спортивно-дисциплинарного комитета Валерий Каменский заявил, что видел в действиях игроков "Нефтехимика" хулиганство в третьем матче серии плей-офф против "Трактора" (2:3). Напомним, что по итогам матча нападающие Ильдар Шиксатдаров и Булат Шафигуллин дисквалифицированы на два матча, защитник Камиль Фазылзянов – на пять игр, защитник Александр Брынцев – на одну игру.

– Я считаю, что нужно играть в хоккей, а не хулиганить, – цитирует "Р-Спорт" Каменского. – А в этом матче мы видели чисто хулиганство в некоторых моментах. Грубая игра. Те решения, которые вынес комитет в отношении игроков "Нефтехимика", это в том числе и предупреждения Назарову. Тренер должен контролировать свою команду. И он наверняка ее контролировал.

Я согласен, что это война, но это хоккейная война, а не хулиганская. Есть же правила игры в хоккей, которые надо соблюдать. Все нужно делать в пределах правил.