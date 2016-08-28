10:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "Жалко, что так получилось, хотя бы очка "Витязь" заслуживал"

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Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Адмирала" (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на непростую ситуацию перед этой встречей. Напомним, что начало матча было перенесен на 2,5 часа из-за задержки рейса "Витязя".

– Жалко, что так получилось, хотя бы очка мы заслуживали. Ребят упрекнуть не в чем, была непростая ситуация в плане подготовки к матчу, – цитирует Белова официальный сайт "Адмирала". – Не могли вылететь, по нашему времени в итоге ночь провели в самолете. Что-то там было с бортом, из-за этого вылет отложили.

Самое главное, что матч получился интересный и результативный. Думаю, зрителям понравилось, – сказал Белов.

 

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/8986/

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